Natalità, Roccella: migranti immessi su mercato lavoro come mai prima

Milano, 12 apr. (askanews) - "Il nostro governo ha aperto all'immissione di immigrati nel mercato del lavoro come mai nessuno prima, ma lo ha fatto evitando illegalità e sfruttamento". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, aprendo i lavori del convegno "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro".

"In Italia - ha evidenziato la ministra - il problema della denatalità è stato a lungo sottovalutato e trascurato, e molti ritenevano che la soluzione, per colmare gli squilibri nel mercato del lavoro e nelle pensioni, fosse l'immigrazione". Secondo Roccella "su questo tema, come su altri, il nostro governo ha rifiutato risposte e scelte semplicistiche, come quelle di chi vorrebbe da un lato lasciare indisturbati i trafficanti di uomini, e dall'altro assegnare ai migranti il compito di fare i lavori e i figli che noi non facciamo più".

"Con l'ampliamento dei flussi - ha proseguito - vogliamo favorire l'ingresso regolare delle persone alle quali è possibile offrire lavoro e integrazione; mentre con il rafforzamento delle misure contro gli scafisti abbiamo potenziato il contrasto alla tratta degli esseri umani; con gli accordi con i Paesi terzi abbiamo introdotto il concetto di difesa delle frontiere esterne, con il Piano Mattei abbiamo intrapreso una politica di cooperazione che consenta di affrontare il problema in maniera strutturale".