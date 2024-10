Nasce l'EnergyTeller per semplificare la vita dei consumatori

Roma, 1 ott. (askanews) - Il mercato libero dell'energia ha allargato il ventaglio delle offerte in favore dei consumatori. La concorrenza però ha spesso concentrato i suoi sforzi sulla riduzione dei costi in bolletta tralasciando un aspetto quanto mai fondamentale. "Tra le problematiche più frequenti ci sono il supporto superficiale, - spiega Maria Teresa Gelsi, Customer Manager di Energia Comune - a volte anche la difficoltà nel riceverlo, la mancata informazione rispetto a quelle che sono le condizioni economiche di un contratto; ma soprattutto una mancata campagna di informazioni e di caring che servirebbe affinchè il cliente si possa sensibilizzare rispetto a quella che è la sua situazione nel mondo energetico. È per questo motivo che abbiamo pensato di concentrare questo nostro principio nella figura dell'EnergyTeller". Ma come nasce questa figura? E quali sono le sue funzioni ed i vantaggi per i clienti? "Tra i compiti degli EnergyTeller riconosciamo la competenza, la preparazione, la disponibilità ma soprattutto la capacità di ascoltare le persone e capire ancora prima quelle che sono le loro esigenze. Avremmo potuto decidere di intraprendere una strada più semplice, quella dell'intelligenza artificiale ma in questo caso avremmo alzato una barriera nei confronti di quelle persone che invece noi vogliamo tutelare e vogliamo che quelle persone si fidino di noi. è un vero e proprio servizio deluxe che vogliamo garantire ai nostri clienti" continua Gelsi. Una caratteristica che, nel caso di Energia Comune diventa un vero e proprio lavoro di comunicazione in rete sui temi legati ai servizi dell'energia. "Riconoscere anche la singola voce in bolletta è importantissimo. - approfondisce Lucrezia Dibiase, Marketing Communication Manager di Energia Comune - Noi abbiamo deciso di farlo attraverso l'utilizzo dei canali social, scelta che ogni giorno ci vede impegnati nel diffondere video e contenuti in cui spieghiamo una bolletta le nuove normative piuttosto che i cambiamenti che di giorno in giorno si susseguono nel mercato energetico. Questa scelta vede la nostra fan base crescere giornalmente e questi numeri ci confermano quanto bisogno ci sia di conoscere una materia per molti anni ritenuta complessa. Il grande interesse riscontrato attraverso le piattaforme social ci ha portato a ripensare il sistema aziendale, per questo abbiamo scelto di affidare un EnergyTeller ai nostri clienti, e di far sì che il lavoro di divulgazione iniziato su dei semplici social potesse continuare anche nella vita reale di tutti i clienti di Energia Comune. Tutti i nostri clienti sanno che quando hanno bisogno del proprio EnergyTeller potranno rivolgersi ad un numero dedicato. Senza dover più impazzire a cercare su una tastiera il tasto due per parlare con la fatturazione o il tasto cinque per parlare con un operatore. Avranno questo numero e questa persona a proprio supporto per qualunque tipologia di esigenza. È questa la vera rivoluzione che proviamo a fare in questo mercato".