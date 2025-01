Nasce il progetto educativo "Sogna e credici fino alle Stelle"

Caltanissetta, 10 gen. (askanews) - Sostenere i sogni incentivando la creatività dei più giovani. Con questo obiettivo, è nato il progetto educativo "Sogna e credici fino alle stelle" promosso da Pan di Stelle, love brand del gruppo Barilla, in collaborazione con D&F, agenzia di comunicazione ed ente di formazione accreditato al Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'iniziativa coinvolgerà attraverso attività didattiche docenti e studenti di oltre 2.000 classi di scuole primarie italiane.

La scuola è infatti il luogo dove si apprendono competenze utili per il futuro (42,8%), si sviluppa il confronto con gli altri (27,6%), si scopre sé stessi (17,6%) e si coltivano nuove passioni (12,0%), come emerge da una survey AstraRicerche per Pan di Stelle.

Giorgia Pantalena, Marketing Specialist di Pan di Stelle, ha dichiarato: "Il progetto si propone di incoraggiare tutti i bambini, fin dalla tenera età, a credere nei propri sogni. È fondamentale in queste prime fasi di vita scoprire sé stessi, quali siano le proprie aspirazioni ed inclinazioni. Questo progetto vuole accompagnare i giovani durante tutto il loro percorso di sviluppo, attraverso attività didattiche pensate insieme agli insegnanti, come integrazione delle ore di educazione civica, che possono stimolare il loro pensiero divergente, la loro motivazione, la loro resilienza anche nell'accettare le sfide e gli ostacoli che la vita propone".

La prima tappa del progetto "Sogna e credici fino alle stelle" si è svolta in Sicilia, presso la scuola primaria Giovanni Verga di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. I giovani sono stati accompagnati nell'esperienza da un ambasciatore d'eccezione, lo street artist Giulio Rosk, che per l'occasione ha inaugurato un murale dedicato.

"Ho aderito immediatamente all'iniziativa perché anche io ero un bambino, un sognatore e in qualche modo ho cercato di raggiungere quelli che erano i miei sogni, i miei obiettivi", afferma lo street artist Giulio Rosk - "È bellissimo tornare a casa mia, purtroppo non vivo più a Serradifalco, però chiaramente ho il mio cuore qui. Ho sempre voluto dipingere, raccontando quella che è la mia esperienza: i sogni si possono veramente realizzare, anche in posti nei quali è difficile emergere".

Ogni tappa del progetto vanterà la presenza di un ambassador, il quale avrà il compito di inaugurare l'Aula dei Sogni, uno spazio allestito con strumenti musicali, libri e materiali creativi, ideati e donati da Pan di Stelle per regalare alle scuole un ambiente dedicato ai sogni, al confronto e alle passioni.