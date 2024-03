Nasce A-FOLD, strutture modulari in legno

Roma, 11 mar. (askanews) - Il progetto si chiama A-Fold e punta a rivoluzionare il settore dell'edilizia prefabbricata a prezzi accessibili e con soluzioni intelligenti e processi innovativi: "L'idea -spiega Nico D'Incecco che di A-Fold è il Direttore commerciale- è nata cinque anni fa ma si avvale dell'esperienza di un'azienda, Area Legno il suo nome, che è sul mercato da un quarto di secolo, grazie all'intuizione della famiglia Di Donato che ne è proprietaria. Il nostro sistema si avvale insomma di una tecnologia brevettata che consente l'impacchettamento dei singoli moduli, il che ne consente il trasporto con una sensibile riduzione dei costi e con ridotte tempistiche di installazione nel cantiere. Un sistema, quello modulare, che permette vari allestimenti con la massima flessibilità e, come tale, può essere facilmente modificato, ampliato e riorganizzato. La nostra presenza risulta consolidata in Europa con installazioni effettuate in Francia, Svizzera, Ucraina, Spagna, Cipro e Svizzera. Abbiamo inoltre installato case in Michigan e Panama e stiamo lavorando per iniziare una collaborazione con un partner strategico in Australia."

Una soluzione al passo con i tempi, adatta al settore residenziale ma anche a quello turistico e, in particolare, al cosiddetto glamping, il turismo all'aria aperta: "Ma non solo -afferma D'Incecco. Durevole e resistente ai terremoti, è un'idea utilizzabile anche per il commerciale, per i resort e persino per gli alloggi utilizzati per i soccorsi in caso di calamità. Progettiamo, del resto, spazi sicuri e accoglienti che possono crescere, spostarsi o cambiare con le diverse esigenze. Il nostro progetto, per dirla in altri termini, si adatta perfettamente a qualsiasi luogo: grandi città o aree rurali, montagne o villaggi marittimi. È inoltre possibile personalizzare le abitazioni, scegliendo il modello che più si addice alle necessità del cliente".

Il tutto seguendo una filosofia ben precisa dell'azienda: "La parola chiave -sottolinea D'Incecco- è sostenibilità. L'attenzione agli isolamenti, l'uso di tecnologie all'avanguardia per la generazione di energia e l'impiego di un'altissima percentuale di materiali riciclabili sono aspetti cruciali che pur tuttavia non possono non camminare a braccetto con la sostenibilità sociale ed economica. La possibilità di fornire abitazioni di qualità a un prezzo contenuto e un ambiente di lavoro che guardi con attenzione alle esigenze e vocazioni dei lavoratori sono l'altra faccia della sostenibilità che, ogni giorno, A-Fold si sforza di perseguire. La certificazione forestale PEFC e l'essere stati selezionati fra le eccellenze italiane nel mondo nel programma BE IT del ministero degli Esteri ci dicono con chiarezza che la strada imboccata è quella giusta".

Quali allora i progetti futuri? "La vocazione di A-Fold è l'innovazione, 25 anni fa erano in pochi a scommettere su abitazioni in legno e oggi sono pochissimi ad investire in tecnologia di prefabbricazione per case modulari in bioedilizia. Abbiamo lanciato qualche mese fa la nostra linea glamping volta a soddisfare le tendenze emergenti del settore hospitality, il prossimo prodotto sarà ancora più vicino ad uno stile di vita nomade e a contatto con la natura, abbiamo già iniziato a lavorarci e speriamo di poter dare qualche piccolo indizio già nei prossimi mesi".