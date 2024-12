Napoli: graduation day per i 25 talenti 5 edizione 5G Academy

Napoli, 19 dic. (askanews) - Si è svolta il 18 dicembre presso l'Aula Magna del Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell'Università di Napoli Federico II la cerimonia di chiusura della V edizione della 5G Academy. La scuola è il frutto di una sinergia tra l'Università Federico II, TIM, e Nokia e di una consolidata collaborazione con Fastweb ed Opnet ed è stata lanciata nel 2019 in partnership con Capgemini. Ad oggi la 5G Academy ha formato più di 300 persone, molte delle quali hanno trovato nuove possibilità lavorative all'interno delle aziende coinvolte nel progetto. Tra queste c'è l'ingegnere Fabiana La Rocca, che, dopo il suo percorso nella scuola, è entrata a far parte del Gruppo Tim, dove lavora nella business unit che segue le grandi aziende e la pubblica amministrazione: "Ho scoperto la 5G Academy perché sono stata studentessa della Federico II, ancora prima di entrare in contatto con questa realtà, e mi è sembrato uno splendido modo per interfacciarmi con le aziende partner".

Il team della scuola è composto da docenti della Federico II, docenti afferenti a università e centri di ricerca internazionali, manager di TIM e Nokia e di altre aziende di rilevanza nazionale ed internazionale: "Sono entrata in azienda e ho affrontato il processo di assunzione durante la 5G Academy, - svela La Rocca - quindi l'ho vissuto un pochino come un percorso di assunzione diverso magari rispetto a quello standard. Un momento speciale per me è stato quando mi sono interfacciata con un collega che mi ha aiutato nel progetto finale della 5G Academy e poi l'ho ritrovato nel lavoro di tutti i giorni una volta assunta. Quindi è stato bello avere questo momento di chiusura di cerchio". TIM ha accompagnato l'Academy durante gli anni, portando innovazione sul territorio grazie alla preziosa collaborazione con l'Università Federico II di Napoli ed è stata in prima linea nell'offrire piattaforme tecnologiche e know-how progettuale, supportando gli studenti dall'idea iniziale di un progetto fino alla sua realizzazione.

Durante la cerimonia sono stati presentati i progetti sviluppati dagli studenti che spaziano dalle Neuroscienze Cognitive, con particolare attenzione agli anziani, al settore zootecnico bufalino, dalla sicurezza nei trasporti al turismo, svelando con demo e prototipi il potenziale rivoluzionario delle nuove tecnologie. Guardando al 2025, la rete di partnership dell'Academy si arricchirà ulteriormente con l'ingresso di PagoPa, che si unirà a Nokia e TIM per contribuire allo sviluppo di nuove competenze e progetti innovativi.