Naomi Campbell: non accetto no, voglio stesse opportunità delle altre

Roma, 26 feb. (askanews) - Tra gli ospiti di ""Che Tempo Che Fa" c'è stata Naomi Campbell, modella, icona di bellezza, musa della moda e attivista umanitaria, apparsa sulle copertine di oltre 500 riviste in 40 anni di carriera. Tra le altre cose, intervistata da Fabio Fazio sul Nove, ha raccontato di quando ha conquistato la copertina di Vogue Francia nel 1988: è stata la prima donna di colore sulla cover della rivista.

"Non c'era mai stata una modella nera in copertina - ha raccontato - mi hanno detto che io non potevo finire in copertina, perché non era mai accaduto, ma io non accetto i no, se lavoro come le altre, devo avere le stesse opportunità". Poi, ha spiegato, l'ha aiutata Yves Saint Laurent, e ce l'ha fatta.