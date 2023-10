Nadef, Calenda: Paese è sul baratro, ricetta governo sbagliata

Roma, 9 ott. (askanews) - "Oggi presentiamo la nostra analisi fatta sulla Nadef" da cui "emerge un Paese che è sul baratro". Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di una conferenza stampa in Senato sulla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

L'Italia, ha sottolineato "pagherà nel 2026, 104 miliardi di servizio al debito con una situazione internazionale instabile. Emerge anche che questo governo farà 15,7 miliardi di deficit più altri dieci miliardi che oggettivamente oggi non si sa come riuscirà a coprire. La nostra proposta è molto semplice: 10 miliardi sulla Sanità anche a spese dei tagli del cuneo fiscale che come vedrete sono molto ridotti in termini di importi".

"Ne discuteremo - ha sottolineato Calenda - ma il senso sarà non votare lo scostamento di bilancio perché non si può fare deficit in una situazione molto pericolosa per fare tagli provvisori di tasse invece di mettere a posto la situazione della Sanità".