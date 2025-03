MWC, elettrica, berlina e super performante: Xiaomi SU7 Ultra

Barcellona, 5 mar. (Askanews) - Tra le grandi novità del Mobile World Congress di Barcellona un posto particolare spetta al nuovo modello di auto elettrica ad alte prestazioni presentato da Xiaomi: la SU7 Ultra, evoluzione sportiva del veicolo che è stato presentato anche in Italia a fine 2024, anche se ancora non disponibile sul nostro mercato.

"Con SU7 Ultra - ha detto ad askanews Flavio Cavalli di Xiaomi Technology - vogliamo portare il massimo delle prestazioni, prestazioni non solo per sportivi ma il massimo della tecnologia su un mezzo elettrico e quindi stesso design, quindi stesse curve, stesse linee della SU7, ma una performance nettamente superiore che ha portato a un record di vendite al lancio: in solo 2 ore, 10.000 pezzi già ordinati, venduti e poi tutta una serie di caratteristiche professionali sportive, nei dettagli sia all'interno che all'esterno partendo da quello che è lo spoiler posteriore in fibra di carbonio, poi la parte anteriore dove abbiamo tutta una serie di prese d'aria per migliorare proprio la performance in circuito e ancora all'interno dove ritroviamo tutti questi dettagli in fibra di carbonio con cinque colorazioni per l'esterno come opzioni da scegliere e tre colorazioni interne da abbinare ovviamente al gusto che preferiamo".

Testata con risultati da record su circuiti come il Nurburgring, Xiaomi SU7 Ultra sprigiona una potenza di 1548 cavalli, ma resta una berlina, comunque pensata anche per una famiglia, connessa con i dispositivi AIoT di Xiaomi per la casa, la comunicazione e la mobilità. "Al momento come macchina nel settore quattro porte elettrico - ha concluso Cavalli - è il massimo che può trovare sul mercato".