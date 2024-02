Musica, carri, danze e paillettes: a Rio eplode il carnevale

Roma, 12 feb. (askanews) - Musica, costumi scintillanti e balli. Migliaia di artisti in Brasile sfilano a ritmo di samba per le strade di Rio de Janeiro. L'evento clou del carnevale è proprio la sfida tra le scuole di ballo che viene preparata per mesi.

Quest'anno sono 12 quelle che partecipano e si contendono l'ambito titolo di campioni del Carnevale con la sfilata attraverso l'enorme "Sambodromo" con carri spettacolari e intricate coreografie. Ogni parata può comprendere fino a 3.000 partecipanti che si muovono lungo un viale di 700 metri affiancati da 70.000 spettatori.

Una festa colorata che coinvolge tutta la città e attira ogni anno anche migliaia di visitatori dal tutto il mondo.