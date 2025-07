MSC, 10 anni di pesca sostenibile che hanno cambiato l'Italia

Milano, 7 lug. (askanews) - Dieci anni di successi, di risultati e di cambiamento. Marine Stewardship Council (MSC), organizzazione non profit internazionale che promuove la pesca sostenibile, festeggia i suoi primi dieci anni di attività in Italia con una suggestiva serata di gala. Un evento per ritrovarsi, tra rappresentanti del mondo della società civile, della pesca, della grande distribuzione, della filiera ittica e della ricerca, e per ribadire numeri importantissimi. Che si traducono con la tutela e la sostenibilità del mercato. Abbiamo parlato con Rupert Howes, CEO MSC:

"Marine Stewardship Council è nata 28 anni fa per contribuire a combattere la pesca eccessiva. Con questo evento in una città meravigliosa come Milano celebriamo i 10 anni di attività in Italia, e l'impegno e la leadership dei nostri partner italiani che hanno contribuito in modo significativo al successo e alla crescita del programma MSC. Il nostro lavoro si basa sul principio per cui, creando un mercato di prodotti sostenibili, sempre più attività di pesca saranno incentivate a pescare in modo sostenibile ed entrare nel programma MSC per dimostrare di essere dei buoni custodi degli oceani. A livello globale il 20% delle catture di pesce è certificato MSC: un dato che ci dice che la strada che stiamo tracciando, insieme a partner e società civile, è quella giusta. È un successo, sia a livello globale sia a livello italiano".

Referenze con marchio blu passate da 73 a oltre 1300, volume di pesce certificato venduto salito da 2.800 a 68.000 tonnellate annue e non solo. In dieci anni di attività, impegno e passione MSC ha consolidato una catena produttiva e propositiva, coinvolgendo player importantissimi che hanno dato spinta e respiro al movimento. È poi intervenuta Roberta Rossi, Senior Cluster Brand Manager Findus:

"Siamo al fianco di MSC che ci supporta costantemente ormai da anni e sono stati al nostro fianco anche in una recente celebrazione. Abbiamo raggiunto il 100% di materie prime sostenibili e certificate quest'anno, a marzo. MSC appunto era con noi e quello che ci auguriamo per il futuro è continuare insieme a fare questo lavoro di informazione, educazione, anche divulgazione se vogliamo, proprio per promuovere un modello di sostenibilità condivisa".

E durante l'evento queste realtà hanno ricevuto un riconoscimento per il loro impegno nella promozione di pratiche di consumo e produzione più sostenibili. Infine è intervenuto Luciano Pirovano, Chief Sustainability Development Officer Bolton Food:

"Siamo molto orgogliosi di questo premio per Riomare che testimonia il nostro impegno per una sostenibilità trasformativa nella quale noi vogliamo guidare dando l'esempio e crediamo che questo sia possibile solo attraverso partnership come quella con MSC".

La testimonianza e il messaggio della serata dei dieci anni di MSC è potente. Il cambiamento è possibile, con l'impegno e l'azione di tutti. Solo insieme si può proteggere l'ecosistema marino e solo insieme si può costruire un futuro più sostenibile per il nostro oceano. Il nostro grande blu.