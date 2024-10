Roma, 16 ott. (askanews) - "Confermo che c'è la volontà di procedere su Monte dei Paschi, sul resto non commento e non do giudizi. Però il sentiero su Mps lo ribadisco". Lo ha detto il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad una domanda sul collocamento di una ulteriore quota della banca, senza precludere un accordo industriale, nel corso della conferenza stampa sulla manovra.