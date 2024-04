Mothers' instinct, Chastain e Hathaway tra sensi di colpa e paranoia

Roma, 5 apr. (askanews) - Arriverà in Italia dal 9 maggio "Mothers' instinct", thriller psicologico interpretato dalle attrici premio Oscar Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye, Zero Dark City, The Help) e Anne Hathaway (Il diavolo veste Prada, Les Misérables), di cui è stato diffuso il trailer.

Interpretano rispettivamente Alice e Céline, migliori amiche e vicine di casa, le cui vite apparentemente perfette in un centro suburbano dell'America degli anni '60 vengono improvvisamente sconvolte da un tragico incidente. Il figlio di Celine muore mentre Alice stava guardando i ragazzi. Senso di colpa, sospetto e paranoia si uniscono in una cosa sola e danno il via a una battaglia psicologica che rivelerà il lato più oscuro dell'istinto materno.

Il film è l'opera prima di Benoit Delhomme, che è anche direttore della fotografia. Un noir dal ritmo incalzante e dalle atmosfere hitchcockiane, con costumi dai toni pastello e ambientazioni tipiche del sogno americano dei primi anni '60.