Mostra Archivio Andreotti: 130 vignette e 40 anni di satira politica

Roma, 15 mar. (askanews) - "L'insostenibile leggerezza dell'estero - Satira politica 1950-1991", è il titolo della mostra inaugurata alla Camera dei deputati che raccoglie 40 anni di storia politica internazionale raccontata attraverso 130 vignette satiriche e documenti dell'Archivio Andreotti suddivisi in quattro aree tematiche, per approfondire con ironia i rapporti tra Stati e i comportamenti e i difetti dei politici protagonisti. I temi al centro della mostra: blocco occidentale e blocco sovietico, crisi internazionali, diplomazia senza confini, l'Europa.

Ad inaugurare l'esposizione, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e la figlia di Andreotti, Serena, presidente del Comitato Archivio Andreotti, che ha raccontato: "Una nuova occasione di mostrare e far conoscere il patrimonio d'archivio di cui siamo orgogliosi e fieri. Le 130 vignette sono una piccola parte della collezione. Ne abbiamo 4mila. Il 'raccoglitore' è stato mio padre. Diceva che si lamenta della satira chi non è abbastanza in vista per esserne oggetto. La politica estera ha rappresentato la sua passione principale, nel contesto di quella che giudicava la vera missione di un politico: cercare la pace ovunque. E oggi più che mai se ne sente il bisogno".