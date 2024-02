Mollicone (Fdi): essere qui rafforza chi in Russia non può manifestare

Roma, 19 feb. (askanews) - "Siamo qui in rappresentanza di Fratelli d'Italia in Campidoglio senza insegne di partito, con la società civile contro un assassinio di Stato, Navalny sta diventando un eroe internazionale simbolo dell'opposizione al regime dittatoriale di Putin: ci siamo perché siamo convinti che questo potrà rafforzare l'Occidente e le ragioni di chi in Russia non può neanche protestare". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone in Piazza del Campidoglio a Roma durante la fiaccolata in memoria di Aleksei Navalny, l'oppositore russo del regime di Vladimir Putin morto in carcere il 16 febbraio.