Modi e Starmer a Chequers firmano accordo su dazi e investimenti

Chequers 24 lug. (askanews) - Incontro bilaterale fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il Primo Ministro indiano Narendra Modi a Chequers, la residenza di campagna del premier del Regno Unito. I due hanno firmato un accordo commerciale che definiscono "storico" e ridurrà in media il dazio sulle merci britanniche in India dal 15% al 3%, mentre i dazi su whisky e gin scenderanno dal 150% al 75% all'istante e al 40% entro dieci anni. Il patto è l'alleanza commerciale più significativa firmata dal Regno Unito dopo la Brexit, dovrebbe portare all'economia britannica circa 4,8 miliardi di sterline l'anno e generare investimenti per circa sei miliardi fra le due nazioni. Include anche l'accesso preferenziale alle esportazioni indiane (99% esenti da dazi) e collaborazioni su difesa, clima, migrazione e lotta alla criminalità organizzata.