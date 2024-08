Milano, 23 ago. (askanews) - "Siamo rimasti lontani dalla guerra con grande convinzione. Questo non significa che siamo stati indifferenti. Non siamo stati neutrali fin dal primo giorno, ci siamo schierati e siamo fermamente a favore della pace". Così il primo ministro indiano Narendra Modi durante la sua storica visita in Ucraina.

"Vi assicuro che, qualunque sia l'aiuto richiesto dal punto di vista umanitario, l'India sarà sempre al vostro fianco e andrà oltre per sostenervi", ha aggiunto.