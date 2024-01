Modena, attiviste di Extinction Rebellion interrompono la messa

Modena, 31 gen. (askanews) - Azione di Extinction Rebellion a Modena per il clima. Alcune attiviste hanno interrotto la messa delle 11 nel Duomo, durante i festeggiamenti del patrono cittadino, San Geminiano. Sedute tra i banchi, all'improvviso, hanno preso la parola per leggere ad alta voce passi tratti dagli scritti di Papa Francesco per ricordare la gravità della crisi climatica, esortando all'azione.

"Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del Pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti", sono alcune delle parole dell'Enciclica lette dalle attiviste.

Gli ambientalisti ricordano che secondo il bilancio dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, solo nel 2023 l'Italia è stata colpita da 378 eventi climatici estremi tra cui esondazioni, trombe d'aria e alluvioni. Secondo gli esperti, il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato, con un aumento delle temperature di circa 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. La Provincia di Modena, in particolare, è stata duramente colpita dall'alluvione che ha travolto l'Emilia Romagna a maggio scorso.