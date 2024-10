Moda Parigi, per Louis Vuitton stile, colori e piume, anche ai piedi

Parigi, 2 ott. (askanews) - Esperti e influencer hanno già assicurato un posto alla sfilata di Louis Vuitton, tra quelle più spettacolari della settimana della moda parigina 2024. Al Louvre, Nicolas Ghesquière ha presentato la collezione primavera-estate che ha incantato per stile e colori, facendo sfilare le modelle su una lunga passerella che sembrava composta da valigie e bauli da viaggio del marchio francese del lusso.

Pantaloni a tre quarti o a gamba singola, maniche a sbuffo, accessori in piume e molta attenzione alle scarpe. Dai sandali piatti da uomo con cinturini evidenti alle pantofole in stile "nuvola". In prima fila un parterre di star tra cui Zendaya, Cate Blanchett, Alicia Vikander e la cantante sudcoreana Lisa delle Blackpink.