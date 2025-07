Mobilità, Ghio (PD): Errore ridurre target colonnine

Roma, 23 lug. (askanews) - "Ridurre il target Pnrr di colonnine per la mobilità elettrica è sbagliato. Vero che nel contesto Ue non abbiamo una media bassissima, ma sul nostro territorio la distribuzione è insufficiente. Noi del Pd proponiamo un'infrastruttura per la mobilità elettrica capillare, che può incontrare resistenze e difficoltà pratiche, ma ad ogni modo senza la capillarità non può diffondersi l'elettrico. Per le auto elettriche c'è il tema costi: il mercato è poco accessibile anche alla classe media, quindi si deve pensare a un incentivo sul full electric e a una politica industriale volta alla transizione. Considerate invece che, Nel Dl Infrastrutture appena votato, i soldi per la mobilità sostenibile vengono in parte spostati sulla rigassificazione. Un segno che non ci si crede davvero. Serve inoltre un Fondo europeo sull'automotive, l'ammodernamento delle Pmi per gli obiettivi e un percorso solido sulle energie green". Lo ha detto Valentina Ghio (PD), Membro Commissione Trasporti alla Camera, a Largo Chigi, format in onda su Urania Tv.