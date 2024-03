Mobilità elettrica, terzo episodio di Run Electric

Roma, 14 mar. (askanews) - L'industria italiana dell'auto sta tornando grande, puntando sulla mobilità elettrica. È quanto emerge dal video reportage "Run Electric", a cura di The Watcher Post, un viaggio realizzato per raccontare l'industria della mobilità elettrica made in Italy. Nel terzo episodio, appena pubblicato sul sito della testata, si racconta il colosso mondiale con anima italiana STMicroelectronics, che solo nel 2023 ha registrato ricavi per oltre 17 miliardi di euro e che oggi può contare su una forza lavoro di oltre 50mila addetti. Nell'episodio è stato intervistato, negli stabilimenti di Catania, Edoardo Merli, Executive Vice President, sub group Power Transistor, che spiega la ricetta di questo successo. Nelle prossime settimane sono in uscita i successivi cinque episodi.