Mobilità elettrica, Girotto (M5S): Pniec prescrive di accelerare

Roma, 12 ott. (askanews) - "Mentre questo Governo e in particolare alcuni suoi ministri

vogliono rallentare la Transizione verso l'elettrico, nel documento programmatico fondamentale, il Piano nazionale Energia clima, che ricordiamocelo, ci vincola verso l'europa, prescrive esattamente l'opposto, cioè di accelerare il più possibile, visti

i risparmi energetici che ne conseguono".

energetici che ne conseguono".

"Ancora una volta viene da chiedersi: ma il Governo legge gli atti dei Ministeri? soprattutto li capisce? La transizione verso i veicoli elettrici, che naturalmente deve essere accompagnata da tantissimo altro (aumento TPL, aumento rotaie, mobilità dolce,

citta dei 15 minuti ecc.), avverrà ben prima del 2035, perchè sempre più cittadini ed imprese si stanno accorgendo che possono"fare il pieno" delle loro autovetture a costi molto più bassi, se acquistano l'elettricità, più bassi ancora se tale elettricità

se la autoproducono con propri impianti. Ed è proprio questo il punto, forse si vuole rallentare la transizione, in maniera che chi ci vende benzina, gasolio, gpl,

metano, continui a vendercelo a caro prezzo?", conclude Girotto.