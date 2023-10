M.O., Von der Leyen: Non ci sono scuse per attacco a ospedale

Strasburgo, 18 ott. (askanews) - "La scorsa notte, una tragedia insensata ha scioccato tutti noi. Un ospedale di Gaza - che ospitava centinaia di feriti - è stato trasformato in un inferno di fuoco. Le scene dall'ospedale Al Ahli sono terrificanti e angoscianti. Non ci sono scuse per colpire un ospedale pieno di civili": lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'europarlamento a Strasburgo. La situazione umanitaria a Gaza "peggiora di ora in ora. Gli aiuti umanitari devono arrivare urgentemente ai palestinesi e per questa ragione abbiamo deciso di triplicare immediatamente i nostri aiuti umanitari ai civili di Gaza".