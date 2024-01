M.O., Pagliarulo (Anpi): paragone con Shoah radicalizza e divide

Genova, 24 gen. (askanews) - "La presa di posizione del comitato nazionale dell'Anpi tende a evitare una confusione che in primo luogo danneggia la lotta per il cessate il fuoco, perché sposta tutta l'attenzione su un altro piano facendo dividere tra filo palestinesi e filo israeliani. Non serve questo paragone per spingere Netanyahu a fare la pace perché radicalizza e divide quando invece bisogna trovare motivi di unità". Lo ha detto il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, commentando le critiche al comunicato dell'associazione dei partigiani in cui cui si definisce un errore mettere sullo stesso piano la Shoah e gli attacchi di Israele a Gaza, a margine della commemorazione di Guido Rossa nello stabilimento ex Ilva di Genova.

"Il paragone con la Shoah - ha aggiunto il presidente dell'Anpi - per quanto orribile e spaventoso quello che sta facendo Netanyahu a Gaza, non regge. La Shoah fu un fenomeno particolare centralizzato e organizzato dallo Stato con la volontà specifica di annientare un intero popolo e portò alla scomparsa di più o meno due terzi della popolazione ebraica. Un fenomeno di quel genere e di quelle dimensioni, in quel contesto storico, non mi pare - ha concluso Pagliarulo - che sia corretto paragonarlo ad una cosa pur terrificante che sta succedendo oggi a Gaza".