Milano, 24 gen. (askanews) - "Quello che posso dirvi e quello che so di quello che è successo oggi è che tre missili Houthi sono stati lanciati contro due navi mercantili nel Mar Rosso meridionale. Un missile è mancato per qualcosa come 200 km e gli altri due sono stati abbattuti da un cacciatorpediniere della Marina americana". Lo ha detto oggi il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, nel briefing con la stampa.