M.O., Idf: video con ostaggi a ospedale Shifa a Gaza il 7 ottobre

Gaza, 20 nov. (askanews) - L'esercito israeliano ha rilasciato un video che riprende alcuni ostaggi all'interno dell'ospedale Al-Shifa il 7 ottobre. Il filmato mostra membri di Hamas trasportare due ostaggi all'interno dell'ospedale di Gaza City. Si tratta di un cittadino nepalese e di un cittadino tailandese, uno dei quali è stato ripreso ferito e trasportato su una barella, mentre l'altro è stato filmato mentre camminava.

"Sono le 10:55. Stanno prendendo un altro ostaggio, uomini armati stanno portando un altro ostaggio. I terroristi stanno sorvegliando la stanza. Non abbiamo ancora individuato e salvato entrambi gli ostaggi. Non li abbiamo ancora localizzati. Non sappiamo dove siano. Sono ancora ostaggi che dobbiamo salvare" ha detto Daniel Hagari, portavoce militare israeliano.

L'esercito israeliano ha anche riferito di aver scoperto "un importante tunnel terroristico lungo 55 metri, alla profondità di 10 metri sotto il complesso dell'ospedale di Al Shifa" a Gaza. L'ingresso del tunnel, spiega, "contiene vari meccanismi di difesa, come una porta a prova di esplosione e un foro di tiro per bloccare l'ingresso delle forze israeliane".

"Una pura menzogna" replica il direttore del ministero della Sanità di Gaza. "Sono in ospedale da otto giorni, eppure non hanno trovato nulla".

Intanto si aggrava il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre che sale ad almeno 13mila, di cui 5.500 bambini. Trentamila i feriti.