M.O:, Eshkol Nevo: sono devastato, ho pianto la morte di un amico

Milano, 8 ott. (askanews) - Ha chiesto al pubblico un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'attacco di Hamas in Israele. Lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, autore di romanzi di successo tra i quali "Tre Piani" e "La simmetria dei desideri", è ospite del Wired Next Fest al Castello Sforzesco di Milano. Invitato per un talk dal titolo "La democrazia in Israele", sulla contestata riforma della giustizia voluta dal governo israeliano, Nevo ha parlato dell'attacco di Hamas contro la sua terra: "Beh, a dire il vero sono devastato - ha esordito - mi sono svegliato stamattina e ho ricevuto un messaggio in cui era scritto che il figlio di un mio caro amico è rimasto ucciso nella notte. Lo conoscevo da quando era bambino. Ho pensato a lui per tutta la giornata. Dopo aver finito di piangere, ho chiamato mia figlia. Mia figlia è nell'esercito israeliano adesso. Ha 19 anni. E piangeva anche lei perché una delle sue amiche è stata rapita nella Striscia di Gaza. Quindi è una giornata molto dura con sentimenti molto pesanti. Preoccupante, anche triste. È così che mi sento in questo momento", ha raccontato Nevo, visibilmente commosso.