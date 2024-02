M.O., Boldrini (Pd): governo in silenzio su cessate il fuoco a Gaza

Roma, 13 feb. (askanews) - "Oggi l'Intergruppo della Camera per la Pace tra Israele e Palestina, a poche ore dalla discussione della mozione sul Medio Oriente, ha voluto organizzare questo flash mob assieme alle associazioni che lavorano nella cooperazione italiana a Gaza e in Cisgiordania, per dire basta ai bombardamenti indiscriminati e per far pressione affinché il governo italiano arrivi a richiedere il cessate il fuoco". Così la deputata Pd Laura Boldrini, al termine del flash mob davanti a Montecitorio, a poche ore dalla presentazione in Aula delle mozioni sul Medio Oriente.

"Noi oggi presenteremo delle mozioni con cui chiederemo il cessate il fuoco a Gaza. Che cosa farà il governo? Questo è il punto perché ancora non abbiamo sentito dal governo una parola chiara e forte. Il mondo intero lo sta facendo, il mondo intero chiede a Benjamin Netanyahu di fermarsi e il governo italiano sembra non avere voce", ha aggiunto la deputata dem.

Sullo slogan intonato di "stop al genocidio" Boldrini ha replicato: "Il nostro flash mob è 'cessate il fuoco ora'. Chiaramente qui ci sono, oltre ai parlamentari, anche i rappresentanti della società civile e ognuno ha espresso il richiamo che ritiene più vincolante e più pressante", ha sottolineato Boldrini.