M.O., Ap: Abu Mazen cancella l'incontro con Biden

Ramallah, 18 ott. (askanews) - Il presidente palestinese Abu Mazen ha cancellato il suo incontro, previsto per domani, con il presidente americano Joe Biden, dopo l'attacco a un ospedale della Striscia di Gaza che ha causato centinaia di vittime. "Di fronte a questa tragedia avvenuta stasera, e per proteggere la nostra gente, ho deciso di interrompere la mia visita ad Amman e di tornare in patria per stare con la mia gente durante questa grande prova. Ho concordato con i fratelli di Giordania ed Egitto di annullare il vertice che era previsto ad Amman oggi con il presidente Biden" ha detto il presidente Mazen.