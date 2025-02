M.Nicolò: Liguria regione con più anziani, laboratorio per sanità

Cernobbio(Co), 19 feb. (askanews) - "Noi siamo la regione che oggi può essere considerata un laboratorio di quello che succederà inevitabilmente a tutte le altre regioni italiane tra 10/15 anni ed è per questo motivo che noi ci vogliamo fare portavoce proprio di un programma, di un progetto legato all'invecchiamento. Abbiamo chiesto, per esempio, in Commissione salute di creare un'area dell'invecchiamento, che noi possiamo eventualmente anche coordinare, proprio per pianificare bene tutte quelle linee, quei flussi e quei processi che ora più di ieri dobbiamo mettere in atto per la gestione a 360 gradi del problema dell'anziano". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, a margine della seconda edizione della Cernobbio School di Motore Sanità. "Ci sono realtà molto differenti in Italia, ci sono regioni come la nostra, non siamo gli unici ma siamo forse l'esempio più eclatante, dove l'indice di vecchiaia è molto alto. Noi abbiamo la popolazione più vecchia d'Italia se non d'Europa, le persone che hanno più di 65 anni rappresentano tra il 25% e il 30% in alcune aree della popolazione locale, per cui il problema della gestione socio-sanitaria dell'anziano, della popolazione che invecchia e che noi vogliamo fare invecchire bene, con un'alta qualità di vita, perché altrimenti non vale la pena invecchiare, è molto importante ed è cruciale" ha aggiunto.