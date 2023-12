Roma, 20 dic. (askanews) - Il ministro degli Esteri ed ex premier britannico, David Cameron, incontra l'omologo giordano Ayman Safadi ad Amman, in Giordania, per discutere della guerra di Gaza. Cameron ha invitato l'esercito israeliano a un "approccio più chirurgico, clinico e mirato" contro Hamas, esortando a "ridurre il numero delle vittime civili".