Millie Bobby Brown tra le ragazze in Brasile: siamo il cambiamento

San Paolo, 21 mar. (askanews) - L'attrice Millie Bobby Brown, Goodwill Ambassador dell'Unicef, si è recata in missione a San Paolo, in Brasile, e ha incontrato alcune ragazze che le hanno raccontato le loro vite, le sfide che devono affrontare ogni giorno e i loro sogni. La star di "Stranger Things" ha visitato una scuola nel distretto di Cidade Tiradentes.

Le adolescenti hanno condiviso con lei alcuni degli ostacoli che incontrano quotidianamente, tra cui il differente trattamento a scuola tra ragazzi e ragazze, l'importanza dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda la dignità mestruale, e la necessità del sapersi difendere da sole e Millie Bobby Brown le ha incoraggiate, dicendogli: "Noi siamo il cambiamento, voi siete il cambiamento e non dovreste aspettare, la vostra educazione, il vostro futuro, la conoscenza del vostro corpo non dovrebbe mai aspettare. Dovreste avere sempre accesso a maggiori informazioni per imparare di più su voi stesse e sul vostro corpo".

Durante la missione, Millie ha incontrato il personale scolastico e ha conosciuto il progetto Active School Search dell'Unicef che aiuta a identificare i bambini fuori dalle scuole e ne supporta il ritorno. Inoltre, l'attrice ha aiutato a dipingere un murales con gli studenti e si è unita a una classe di capoeira.

In Brasile, le ragazze affrontano diverse restrizioni ai loro diritti. La povertà mestruale - la mancanza di accesso a beni quali assorbenti, acqua, sapone e bagni, nonché di informazioni sulle mestruazioni - colpisce 15 milioni di ragazze in tutto il Paese, limitando la partecipazione scolastica. Le ragazze sono anche soggette a una maggiore disoccupazione e a una sottorappresentazione negli apprendistati.

Inoltre, in Brasile nel 2023 un caso di violenza sessuale contro le ragazze è stato segnalato ogni 8 minuti. Nel 2020, il 14% delle nascite nel Paese ha coinvolto madri adolescenti, spesso portando a un impoverimento educativo ed economico.