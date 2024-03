Millie Bobby Brown: donna a Hollywood? Difficile come uccidere un drago

Roma, 8 mar. (askanews) - E' diventata celebre con il ruolo di Undici nella serie "Stranger Things", nel 2018 Time l'ha inserita addirittura nella lista delle cento persone più influenti del mondo e dall'8 marzo Millie Bobby Brown arriva su Netflix con un'eroina tagliata su misura per lei. In "Damsel" interpreta Elodie, devota damigella che accetta di sposare un affascinante principe per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

"Sono sempre stata attratta da personaggi che trasmettono messaggi molto chiari sull'emancipazione femminile ed è quello che mi interessava anche in questo caso. Spero che le persone che vedono Damsel colgano anche questo aspetto". L'attrice è convinta che questo personaggio abbia reso più forte anche lei.

"Ho imparato a non sottovalutarmi, a capire che ero in grado di fare anche questo, mi sono messa alla prova anche dal punto di vista fisico. Vorrei che i ragazzi che vedono Damsel si sentano più autonomi, resilienti, indipendenti e capiscano che possono farcela". Ora, a 20 anni, l'attrice britannica ha un obiettivo:

"Credo che vorrei solo essere una donna ad Hollywood.. Che forse è più difficile che uccidere un drago".