Milei snobba il Mercosur, lo sfogo del presidente dell'Uruguay

Roma, 8 lug. (askanews) - Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, al vertice del Mercosur ad Asuncion, capitale del Paraguay, afferma che "tutti i presidenti" del blocco dovrebbero essere presenti all'incontro, puntando il dito contro l'assenza del presidente argentino Javier Milei.

"Non solo il messaggio è importante, è molto importante il messaggero e ovviamente non intendo screditare nessuno. Ma se il Mercosur è così importante, tutti i presidenti dovrebbero essere qui. Io do importanza al Mercosur. E se crediamo davvero in questo blocco, dovremmo essere tutti qui".