Milano ricorda la strage di piazza Fontana di 54 anni fa

Milano, 12 dic. (askanews) - Milano ricorda la strage di piazza Fontana nel giorno del 54esimo anniversario. Il 12 dicembre 1969 17 persone furono uccise dall'ordigno collocato nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura dal gruppo terroristico di estrema destra Ordine Nuovo.

Alle 16.37 (ora in cui avvenne la deflagrazione) sono state deposte le corone di fiori di fronte all'ingresso della banca. "Rimane una pagina importantissima nel suo dolore nella storia di Milano e purtroppo giustizia come tutti noi vorremmo non c'è", ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala.

"Io credo profondamente nella voglia di democrazia del popolo italiano allora e oggi, però c'è sempre una parte minoritaria che non crede nella libertà e che crede che l'odio possa essere un sistema per indirizzare i destini della società".

Alla cerimonia commemorativa presenti oltre a Sala, il presidente del Comitato Permanente Antifascista Roberto Cenati, l'ex segretario della Cgil Sergio Cofferati, i gonfaloni dei Comuni, della Regione Lombardia, della Città Metropolitana, oltre ai familiari delle vittime.

