Milano capitale dell'Aperitivo col Festival dal 24 al 26 maggio

Milano, 14 mag. (askanews) - Un rito amatissimo e irrinuciabile, l'aperitivo negli ultimi 20 anni sì è evoluto ha conquistato un pubblico sempre più vasto. Come spiega Federico Gordini Presidente MWW Group.

"I trend più significativi sicuramente in questo momento sono quelli che si osservano in tutto il mondo del beverage. Una grande sperimentazione, un avvento molto forte dei prodotti, no e low alcol che stanno conquistando vari mercati, tra cui quello dell'aperitivo. In generale una tendenza che è quella all'abbinamento, sempre più forte, quindi a creare un'esperienza che possa legare il beverage e il food e che crei un connubio importante. L'aperitivo è un'occasione eccezionale per poter costruire una cultura dell'abbinamento e noi lo stiamo facendo attraverso questa grande progettualità.

MWW Group ha dato vita all'Aperitivo Festival, al World Aperitivo Day e a Milano wine week, format che portano l'aperitivo italiano e il vino nel mondo.

"L'Aperitivo Festival è il centro di una grande campagna nazionale che lavora sia sul mondo del retailer, sia sul mondo ovviamente dell'Horeca. Diciamo che abbiamo un numero maggiore di contenuti, crescono in maniera considerevole i partner, e quindi crescono le esperienze che chi ci verrà trovare dal 24 al 26 di maggio al Now avrà la possibilità di vivere.

Importante il messaggio che si vuole lanciare col World Aperitivo Day.

"La ricorrenza si basa su testo che è il manifesto dell'aperitivo, quindi dei valori condivisi che abbiamo scritto con le istituzioni, i ministeri di competenza, le grandi associazioni del mondo della rappresentanza, le grandi aziende, i grandi consorti che ci supportano e abbiamo scritto 10 regole che hanno un fil rouge che è in primis il tema della difesa dell'italianità del rito, perché il rito è originale italiano, lo abbiamo inventato noi, magari altre cose non leabbiamo inventato in altre parti della giornata, ma l'apetitivo è inconfuttabilmente italiano, quindi questo è il primo punto fondamentale. L'aperitivo però deve essere italiano anche nella sua composizione. Ora, non siamo stati eccessivamente oltranzisti, abbiamo semplicemente detto che per chiamarlo aperitivo deve essere italiano al 50%. Quindi o il beverage o il food che tu utilizzi per fare l'aperitivo deve essere italiano. È italiano vero".

L'Aperitivo Festival di Milano è dunque una tre giorni di tasting, masterclass e intrattenimento per valorizzare e promuovere il momento conviviale per eccellenza.