Migranti, Trump: gli Usa sono il bidone della spazzatura del mondo

Milano, 25 ott. (askanews) - Gli Stati Uniti sono "come un bidone della spazzatura per il mondo", lo ha detto il candidato repubblicano Donald Trump, parlando degli immigrati senza documenti ad un evento in Arizona, secondo quanto riferito dalla Bbc. "Ogni volta che vengo a parlare di ciò che hanno fatto al nostro Paese, mi arrabbio sempre di più", ha aggiunto.

"L'invasione di immigrati che Kamala ci ha regalato grazie a una grossolana incompetenza la squalifica anche solo dal pensare di diventare presidente", ha detto attaccando sul tema la sa rivale democratica Kamala Harris.