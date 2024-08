Migranti, Tajani: non è nel programma ma parleremo con alleati

Rimini, 22 ago. (askanews) - "Lo Ius scholae non è parte del programma di governo, quindi noi possiamo esprimere il nostro giudizio, ne parleremo anche con i nostri alleati, ma abbiamo la nostra opinione, come ci sono altri punti che non sono nel programma di governo che vengono sottolineati da altri alleati". Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, a margine del Meeting di Rimini dove si trova per intervenire in un panel sul tema della pace in Medio Oriente.

"Però non è che perché un tema non è nel programma di governo non se ne può parlare. Ognuno ha diritto di dire - ha aggiunto - io non impongo niente a nessuno, ma non voglio neanche che nessuno imponga qualcosa a me, quindi sono libero di parlare".