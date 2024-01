Migranti, sbarcata nel porto di Napoli la nave Geo Barents con 37 persone

Napoli, 15 gen. (askanews) - Si sono concluse nel porto di Napoli le operazioni di sbarco dei migranti giunti nel capoluogo partenopeo a bordo della nave Geo Barents di Medici senza frontiere. Si tratta di 37 migranti, tutti di sesso maschile, di cui un minore non accompagnato, di nazionalità siriana, bengalese e tunisina.

Dopo la prima identificazione e lo screening sanitario, i migranti sono stati trasferiti al residence dell'Ospedale del Mare, messo a disposizione dall'Asl Napoli 1 Centro, per il prosieguo delle operazioni di polizia e degli accertamenti sanitari. Successivamente, i migranti saranno assegnati nei Centri di accoglienza straordinaria della regione, ad eccezione del minore non accompagnato che è stato preso in carico dal Comune di Napoli.

Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura partenopea e hanno coinvolto l'Asl Napoli 1 centro, l'ufficio Sanitario marittimo, la Protezione civile regionale, l'assessorato al Welfare del Comune di Napoli, le forze dell'ordine, la Capitaneria di porto, i vigili del fuoco, l'Autorità portuale oltre che la Croce Rossa italiana e la Caritas diocesana.