Migranti, Renzi: serve molta autorevolezza per cambiare le regole

Parma, 16 set. (askanews) - "Per cambiare le regole" sugli sbarchi di immigrati in Italia "ci vuole molta autorevolezza, bisogna andare a dialogare non con Orban, ma con Scholz e Macron". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine del Festival di Open a Parma.

"Certo che serve più Europa - ha spiegato Renzi -, ma quando Salvini diceva che io ero un criminale perché c'era qualche centinaio di profughi, oggi che ci sono migliaia di profughi che cosa diciamo a Salvini? Io non gli dico sei un criminale, i criminali sono gli scafisti, ma per cambiare le regole ci vuole molta autorevolezza, bisogna andare a dialogare non con Orban, ma con Scholz e Macron".

E poi "bisogna avere legge e ordine: il problema - secondo l'ex premier - non è fare polemica sulla paura o sul colore della pelle, il problema è che chi rispetta le regole può restare in Italia e chi non le rispetta no, quindi siccome ci sono gli spazi per mettere tante persone a lavorare, mettiamole a lavorare anziché lasciarli a giro per le stazioni".