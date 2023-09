Migranti, Piantedosi: estate di polemiche sterili, fenomeno globale

Palermo, 8 set. (askanews) - "L'accoglienza dei migranti finora è stata la più soddisfacente possibile in relazione alle difficoltà che esistono dato il flusso imponente e imprevedibile che si è verificato questa estate. Segnalo comunque che le difficoltà esistono in tutto il mondo a causa di un fenomeno epocale: io sono comunque grato ai sindaci. Questa è stata una estate di polemiche, anche un po costruite, ma in realtà il ministero è sempre stato dalla stessa parte dei sindaci". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Palermo, parlando a margine della cerimonia di consegna di un bene confiscato.

"Qualche volta ci hanno detto che non abbiamo una pianificazione ma abbiamo dimostrato che non c'è una sola persona che sia per strada, almeno non per motivi dovuti alla nostra pianificazione.

Allo stesso tempo abbiamo dimostrato che non può esserci una pianificazione valida in assoluto rispetto a flussi che non controlliamo noi".