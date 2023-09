Migranti, Musumeci: sì a blocco navale ma internazionale

Genova, 21 set. (askanews) - "È chiaro che dobbiamo arginare le partenze con gli accordi internazionali. Sottrarre alle mafie queste persone colpite in fronte dal destino. Se preferite parliamo di blocco dei barchini, di zattere o blocco navale. Un blocco navale concepito in un contesto internazionale, un'operazione assolutamente legale". Lo ha detto il ministro delle Politiche del mare Nello Musumeci, parlando dell'emergenza migranti a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova.

"Basterebbe in questa fase - ha aggiunto Musumeci - un accordo economico con i Paesi di partenza. Noi abbiamo bisogno di forza lavoro, di migranti ma devono arrivare in Italia coi corridoi della legalità, non perché lo vuole la mafia degli scafisti".