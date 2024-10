Migranti, Meloni: odio contro Ong? Pensavo mie parole condivise

Roma, 15 ott. (askanews) - "Braga dice che la mia sarebbe una relazione carica di odio. Non so dove abbia sentito una relazione carica di odio, a volte ho l'impressione che gli interventi siano scritti prima di ascoltare quel che ho da dire. Il riferimento che faceva lei è all'odio nei confronti delle Ong. Io ho detto che considero vergognoso che una Ong (Sea Watch, ndr) dichiari che le guardie costiere sono i veri trafficanti e gli scafisti innocenti. Sono parole vergognose e penso che dovreste condividerle. Dovrebbe preoccuparci il fatto che si ritenga di attaccare me e difendere queste frasi, davo per scontato che su una cosa del genere fossimo tutto d'accordo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica alla Camera.