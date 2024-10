Migranti, Meloni: molti Paesi europei guardano a modello Albania

Bruxelles, 16 ott. (askanews) - "Ci sono molti Paesi europei che guardano al protocollo con l'Albania e alle politiche che l'Italia ha portato avanti in questi anni. Domani mattina siamo i promotori di un incontro tra Paesi 'like-mindend' in tema di immigrazione che pare sarà molto partecipato: c'è voglia di lavorare in modo pragmatico e vedere risultati come l'Italia ha dimostrato, grazie anche alla Commissione e di questo ringrazio Ursula von der Leyen. Quando i risultati arrivano altri capiscono, ci vogliono aiutare e allargare il perimetro di questo lavoro perchè è un problema europeo non italiano".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles.