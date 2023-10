Migranti, Meloni: bene Patto ma su dimensione esterna fare di più

Granada, 5 ott. (askanews) - "Sul Patto per le migrazioni e l'asilo abbiamo dato voto favorevole perchè è decisamente migliore rispetto alle regole precedenti, ma la proposta italiana non è continuare a parlare di come redistribuiamo o distribuiamo persone che illegalmente entrano in Europa, la proposta italiana è fermare chi entra illegalmente ed è anche l'unica che può mettere tutti d'accordo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al summit della Comunità politica europea a Granada.

"Sono sicuramente soddisfatta - ha aggiunto - della piega che ha preso il dibattito sul Patto, ma sulla dimensione esterna bisogna correre di più. E' un'interlocuzione molto complessa, c'è un lavoro complesso da parte della commissione Ue, i tempi sono qualcosa su cui bisogna lavorare perchè il resto si muove molto velocemente".