Migranti, Meloni: appena possibile riapriamo confini con Slovenia

Milano, 14 nov. (askanews) - L'Italia intende "tornare al regime ordinario" nella gestione dei confini con la Slovenia "non appena le condizioni lo consentiranno". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il primo ministro della Slovenia Robert Golob.

"Siamo consapevoli - ha assicurato - delle difficoltà che arrivano per i nostri lavoratori transfrontalieri per la reintroduzione dei controlli ai confini tra Italia e Slovenia, che abbiamo dovuto adottare per far fronte alla crescente pressione migratoria ai nostri confini. Schengen è stata una conquista straordinaria che dobbiamo preservare, l'impegno comune è ripristinarla appena vi saranno le condizioni. È fondamentale continuare a lavorare sulla dimensione esterna dei confini per proteggere quelli interni".