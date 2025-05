Tirana, 16 mag. (askanews) - "Non ho fatto in tempo e non farò in tempo" a visitare i Cpr italiani in Albania ma "stiamo andando avanti, mi pare che il lavoro dimostri, anche per la velocità, il funzionamento dei rimpatri e si dimostra che, come avevamo promesso, stiamo andando avanti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo ai lavori della Comunità politica europea a Tirana.