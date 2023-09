Migranti, Conte: un flop Meloni in Tunisia, è goffaggine diplomatica

Roma, 20 set. (askanews) - Per superare la crisi degli arrivi dei migranti "bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare nei paesi africani ma non come si è fatto in Tunisia". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa presso il poliambulatorio di Lampedusa. Rivendicando le sue esperienze di governo, Conte ha accusato la premier attuale di avere "un atteggiamento maldestro", di una "goffaggine diplomatica che ci fa male".

A giudizio dell'ex presidente del Consiglio "il modello della Meloni realizzato in Tunisia è quello che non va fatto. Andare lì, creare una pressione al leader di turno, al capo di Stato, capo di governo del paese africano, in questo caso della Tunisia, arrivarci con tutti i riflettori, portare von der Leyen, Rutte, costringerli ad accettare un memorandum che ovviamente non può contenere clausole troppo impegnative, in una realtà come quella tunisina che è esplosiva dal punto di vista economico-sociale, significa creare le premesse per fare una passerella. Creare un bluff con gli italiani per cui abbiamo risolto e non risolvi nulla, anzi crei una reazione, come sta succedendo".

"Sono paesi - ha spiegato ancora il leader del M5S - che rivendicano la loro dignità, se porti sul piatto somme modeste, 200 milioni o poco più chiaramente sono insignificanti rispetto ai loro problemi. E allora il risultato quale è? Che ti chiudono la porta in faccia, addirittura non fanno più entrare la commissione Esteri del Parlamento europeo, e non danno più attuazione a questo accordo", ha sottolineato ancora Conte.