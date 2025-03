Il Cairo, 31 mar. (askanews) - Migliaia di persone si sono radunate dopo le preghiere dell'Eid fuori dalla moschea di al-Siddiq al Cairo per manifestare in solidarietà con i palestinesi e contro il piano di Trump per farli andar via da Gaza. "La manifestazione di oggi è un messaggio di sostegno al Presidente, al nostro Paese e a tutti i Paesi arabi... I palestinesi rimarranno nella loro patria e noi li sosteniamo, questa è la nostra causa e non la abbandoneremo", afferma un manifestante.