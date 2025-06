Londra, 21 giu. (askanews) - Diverse migliaia di persone si sono radunate a Londra, nel Regno Unito, per partecipare alla manifestazione nazionale a sostegno dei palestinesi e per chiedere lo stop al riarmo di Israele. La Difesa Civile di Gaza ha annunciato che 43 persone, tra cui 26 in attesa di aiuti, sono state uccise dall'esercito israeliano venerdì nel territorio palestinese devastato e affamato da oltre 20 mesi di guerra.