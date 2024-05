Microsoft annuncia Copilot+, i pc con l'IA integrata

Milano, 21 mag. (askanews) - Microsoft ha annunciato al mondo i Copilot+, una nuova categoria di computer Windows dotati di strumenti di intelligenza artificiale generativa integrati direttamente nel sistema operativo.

"Stiamo introducendo una classe completamente nuova di computer Windows progettati per liberare la potenza dell'intelligenza artificiale distribuita su Edge e cloud. Chiamiamo questa nuova categoria PC Copilot+", ha affermato il CEO di Microsoft Satya Nadella durante l'evento di lancio dal quartier generale di Redmond.

Tra tutti i giganti della tecnologia, Microsoft è quello che ha spinto più aggressivamente per infondere i poteri dell'intelligenza artificiale generativa nei suoi prodotti. L'IA in stile ChatGPT è disponibile in tutti i prodotti dell'azienda, inclusi Teams, Outlook e il suo sistema operativo Windows.

Gli sviluppatori stanno già sfruttando tutto ciò per creare esperienze rivoluzionarie. Oggi stiamo reinventando i dispositivi come li conosciamo in modo che comprendano noi e le nostre intenzioni. Stiamo riportando vera gioia e senso di meraviglia alla creazione su PC. E noi stiamo utilizzando la potenza di questi nuovi dispositivi per rendere il mondo più accessibile e molto, molto altro ancora", ha sottolineato Nadella.

Microsoft ha affermato che i PC Copilot Plus, dotati di potenti chip predisposti per l'intelligenza artificiale, sono il 58% più veloci del MacBook Air M3.